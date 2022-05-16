Президент Финляндии лично позвонил Путину, чтобы сообщить о вступлении в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил президенту России Владимиру Путину и сообщил ему, что страна в течение следующих нескольких дней намерена подать заявку на вступление в НАТО.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на пресс-службу финского Президента.

В ходе разговора Ниинистё объяснил, что массированное вторжение России в Украину коренным образом изменило ситуацию с безопасностью в Финляндии, в связи с чем было принято решение начать процедуру присоединения к альянсу. При этом финский Президент отметил, что его страна хочет и в будущем «корректно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с тем, что она является соседом России».

«Разговор был прямым и чётким, вёлся без эскалации. Считалось важным избегать напряжённости», — отметил Ниинистё.

В беседе он вновь выразил глубокую обеспокоенность человеческими страданиями, вызванными войной России в Украине и подчеркнул необходимость установления мира. Президент Ниинистё также передал призыв президента Украины Владимира Зеленского обеспечить эвакуацию мирных жителей.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Кремля, Путин предупредил Ниинистё, что «отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным» и вступление в НАТО может негативно сказаться на двусторонних отношениях.

Говоря о ситуации в Украине, Путин пожаловался, что переговорный процесс между российскими и украинскими представителями, якобы «фактически приостановлен Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге».

После полномасштабного вторжения России в Украину уровень поддержки идеи вступления в НАТО среди жителей Финляндии, до того исчислявшийся несколькими процентами, вырос в десятки раз.

Финляндия и Россия имеют общую сухопутную границу длиной около 1200 километров.

Ожидается, что вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни подаст Швеция.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский выразил своё разочарование последним саммиттом НАТО, состоявшемся 4 марта 2022 года.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod