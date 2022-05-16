Одесская каратистка стала золотым медалистом турнира в Марокко

Лидер мирового рейтинга по карате, серебряный призер ХХХІІ летних Олимпийских игр, одесситка Анжелика Терлюга приняла участие в третьем этапе турнира Премьер-лиги Karate 1 Rabbat 2022 в Марокко.

Об этом сообщает XSPORT.

Одесская спортсменка – единственная представительница Украины, которая участвовала в этом международном старте.

Выступая в весовой категории до 55 кг, в финале Анжелика одолела действующую чемпионку мира, 6-й номер мирового рейтинга Юссеф Ахлям из Египта со счётом 5:2.

Это третья медаль Анжелики из трёх этапов Премьер-лиги в 2022 году:

— Karate 1 Premier League Fujair;

— Karate 1 Premier League Matosinhos;

— Karate 1 Premier League Rabbat.

Впереди у одесситки – участие в чемпионате Европы, который состоится 25-29 мая в Турции.

Как сообщала Одесса News, Анжелика Терлюга в марте 2022 года опубликовала саркастический пост, адресованный россиянам.

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