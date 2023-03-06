376-й день войны: ВСУ истощают вражеские войска в Бахмуте

Начались 376-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По оперативным данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 6 марта, враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях.

На Бахмутском направлении противник не прекращает попыток штурмовать Бахмут и окрестные населённые пункты. Обстреливал Железнянское, Дубово-Васильевку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

Отмечается, что за прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на этих направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Железнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

Генштаб подчёркивает, что «враг и дальше нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны».

За прошедшие сутки противник нанёс 27 авиационных и 4 ракетных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты в течение вчерашнего боевого дня обстреляли из миномётов и артиллерии населённые пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей. На Авдеевском и Шахтёрском направлениях оккупанты проводили безуспешные наступательные действия, на Запорожском и Херсонском направлениях противник оборонялся, на отдельных участках пытался создать условия для перехода в наступление.

Под вражеским огнём за прошедшие сутки побывали более 40 населённых пунктов Запорожской и Херсонской областей, а также сам город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.

Как сообщала Одесса News, по мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Украина и Россия стоят на пороге главного сражения, которое произойдёт в середине весны.

На главном фото боец 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: Генштаб, Оперативное командование «Юг», 126-я отдельная бригада теробороны Одессы ВСУ/Facebook, ГУ ГСЧСУ в Запорожской области

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