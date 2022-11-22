76 судов ожидают разрешения на заход в одесские порты за зерном

Три судна с продовольствием в понедельник, 21 ноября, вышли из портов Большой Одессы, ещё 76 ожидают разрешения на заход.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«В понедельник три судна покинули украинские порты. Они перевозят 90 428 тонн зерна и другого продовольствия в рамках Черноморской зерновой инициативы», – заявил Братчук. При этом он добавил, что в украинские порты направляются три сухогруза, которые в понедельник прошли морским гуманитарным коридором.

«76 судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 33 загруженных сухогруза готовятся к осмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться дальше в пункты назначения», – подытожил представитель ОВА.

Как сообщала Одесса News, состоянием на 21 ноября, начиная с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы вышли 483 судна, которые экспортировали 11,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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