В Одессе 22 ноября будут проводиться экстренные отключения света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», ДТЭК «Одесские электросети» вынуждена снова проводить экстренные отключения света.

Как сообщает компания, «они не будут массовыми, поскольку у НЭК «Укрэнерго» возникла потребность сбалансировать энергосистему всего на 10% мощности больше, чем предусмотрено графиком».

«Поэтому мы вынуждены отключить дополнительных потребителей вне графика. Графики стабилизационных отключений пока не действуют, и вернутся после того, как НЭК «Укрэнерго» предоставит такое разрешение. Просим вас набраться терпения и понимания. Энергетики всей страны 24/7 делают всё возможное, чтобы улучшить ситуацию», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, график отключений ищите здесь.

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