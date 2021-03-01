Кому в Одессе 2 марта отключат свет

2 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й Юбилейный переулок: 6

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. 1-й Известковый: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. 1-й Наличный: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. 2-й Наличный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. 3-й Наличный: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. 4-й Наличный: 2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. 5-й Наличный: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. 6-й Наличный: 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 7Б, 9, 9а

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. И.Мазепы (Островского): 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37В, 38, 39, 40, 41, 43

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Академика Глушко: 22, 22А, 24, 24А, 24б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Бадаева пер: 1а, 1б, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Бадаева: 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 72, 90а

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Инвестковая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13_15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 41, 43, 45, 47

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Известковый посёлок: 4, 6, 7, 11, 12, 38, 40, 42, 44

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Ветрогонова: 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 33, 33а

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Винниченко Владимира: 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Гарина: 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Гордиенко: 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48_1, 49, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64а, 64б, 66, 68, 70

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Грушевского: 50а, 52

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Дальновосточная: 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Декабристов: 2, 3, 4, 5а, 5б, 5, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а_б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Зелёная, Малиновский р-н: 1, 1А, 3, 7, 9, 11, 12, 12Б, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32А, 32б, 36, 38, 40, 40а, 42, 243

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 19:00

2 мар. Коцюбинского: 1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6Б, 6в, 7, 8, 8Б, 9А, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Краснослободская: 7, 7А, 7Б, 11, 13, 15, 17, 17_4, 18_1, 28, 37, 41, 43, 45, 53_Б, 53А, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Крылова: 6А, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 13,а, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18_4, 19, 19_2, 21, 21_2

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Лавочная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Латвийский спуск: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8г, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20б, 21, 21б, 22, 23, 25, 27

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Ломоносова: 20

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Любашевский пер.: 1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19_1

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Матюшенко: 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 39В, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44_46, 45, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Мациевского: 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Мациевский: 25А

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Менжинского (Стельмаха): 2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Никитина: 10, 12А, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52_1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Пассионарии: 1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Педагогическая: 18

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 19:00

2 мар. С. Хорошенко: 21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30А, 30Б, 31, 32а, 32б, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 48а, 48б, 49, 50, 51, 53

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. С. Щедрина: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21/26, 21а, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 44

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Севастопольский пер.: 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Сергея Ядова: 61, 61а, 61б, 63, 63а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Скворцова: 31, 31/2, 31А, 31Б, 33, 35

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 19:00

2 мар. Слободская: 1, 2а, 2б, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 23, 23а, 23б, 24, 24а, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Тихая: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38_1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Училищная: 22, 26

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар. Фонтанская дорога, Приморский: 47Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 19:00

2 мар. Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77

Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

2 мар. 17:00

2 мар.