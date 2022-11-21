С начала открытия «зернового коридора» в Чёрном море уже прошли 483 судна

Начиная с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы вышли 483 судна, которые экспортировали 11,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что только за два выходных дня из портов Большой Одессы вышли 8 судов с 342 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Сейчас по «зерновому коридору» в сторону Одессы движутся 4 судна под загрузку 130,5 тыс. тонн агропродукции.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в интервью DW сообщил, что Украина приобрела за государственный счёт 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine («Зерно из Украины»).

«Для получателей зерна (по программе Grain from Ukraine, – ред.) – это бесплатные поставки. Украина начинает, все остальные присоединяются. Здесь будут деньги и усилия всех стран, но зерно будет украинское. Оно покупается у украинских трейдеров, которые, в свою очередь, уже закупают его у украинских фермеров. Да, зерно для двух кораблей было закуплено за счёт государственных средств Украины, для других судов оно будет приобретено за счёт других стран в результате переговоров и тендеров – на абсолютно прозрачных условиях”, – сказал правительственный чиновник.

По словам Сольского, Украина израсходовала 420 млн грн из резервного фонда для закупки 50 тыс. т зерна. Фрахт судов оплатили Япония и Германия. Первые два корабля доставят зерно в Эфиопию и Сомали. Один из кораблей уже вышел из порта, другой в декабре должен стать под погрузку.

Страны, которые могут присоединиться к процессу, определяются в ходе переговоров между МИД Украины, World Food Programm, а также другими африканскими странами — Йеменом, Суданом, Конго и Нигерией.

Кроме того, происходит анализ продовольственной ситуации, демонстрирующий, где она наихудшая, где есть проблемы с доступом к продуктам питания, куда логистически быстро возможно доставить агропродукцию, ведь не во всех этих странах есть порты.

«О Grain from Ukraine заявил Президент Украины, к инициативе присоединяются и другие страны. Среди которых Германия, которая также заплатила за фрахт первых судов. Количество кораблей ежемесячно будет увеличиваться в зависимости от потребностей и логистических возможностей, а также от того, насколько украинская энергетическая инфраструктура будет нормально работать», — подчеркнул министр.

Также, пишет Укринформ, правительство США объявило о выделении до 20 миллионов долларов на реализацию инициативы Grain from Ukraine, сообщили в пятницу в Посольстве Соединённых Штатов в Украине.

«Соединённые Штаты выделяют через Агентство США по международному развитию (USAID) до $20 миллионов на инициативу Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), анонсированную Президентом Владимиром Зеленским на саммите G20 ранее на этой неделе, чтобы помочь накормить людей во всём мире»,- говорится в сообщении.

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