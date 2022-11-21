В Одессе отметили День Достоинства и Свободы

21 ноября, в День Достоинства и Свободы, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Одессе.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской областной военной администрации.

«Это – День памяти тех событий в истории современной Украины, которые изменили жизнь многих украинцев, их видение мира, своего государства и себя. С несгибаемой и непокорённой душой украинский народ предстал перед всем миром во время двух революций: Оранжевой революции в 2004 году и Революции Достоинства в 2013-м, выбирая для себя высшую ценность – честь, достоинство, свободу своего народа, проявив свою готовность к активности, единства и ради будущего – преданного самопожертвования.

Мы, украинцы, утверждаем перед всем миром своё стремление жить в демократической стране, выбирая борьбу за свободу и независимость. Тысячи наших земляков встали на защиту украинского государства. Есть те, кто навсегда останутся в нашей памяти Героями! Низкий поклон бойцам, защищавшим и ныне защищающим нашу территориальную целостность на фронте. Благодарность волонтёрам и всем приближающим Победу в тылу. От всего сердца желаю всем нам Победы и мира, согласия и непоколебимой веры, что мы сумеем сделать всё, как единый великий народ, и победим русских оккупантов! Слава Украине!», — сказал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

На возложении цветов были также председатель Одесского областного совета Григорий Диденко, Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Фото: ООВА/Facebook

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