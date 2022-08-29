На перевозку агропродукции по зерновому коридору Украина имеет 40 заявок

Украина имеет около 40 заявок на перевозку продовольствия по зерновому коридору, открытому в заблокированном Россией Чёрном море.

Об этом сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью «Экономической правде», опубликованном 29 августа.

«Уже есть около 40 заявок, около 700 тысяч тонн агропродукции уже вышло с начала действия зерновой инициативы из портов Большой Одессы. Конечно, мы хотим её расширять и добавлять другие порты», — сообщил Кубраков.

По его словам, сейчас полноценно работают три основных украинских порта на Чёрном море: Черноморск, Одесса и Южный. На сегодняшний день из них вышло уже 27 судов, десять стояли на загрузку.

«Это те суда, которые вышли и зашли, то есть их там не было до начала полномасштабной войны», — уточнил министр.

Он также сообщил, что перевозчики, убеждаясь в действенности договорённостей, увеличивают количество заявок на перевозку.

«Динамика, которую мы видим — это 10-15 судов в сутки. К примеру, вчера в наши порты зашли семь судов. Семь — это уже цифра, за один день это неплохо», — подчеркнул Кубраков.

Как сообщала Одесса News, по словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, с марта через дунайские порты уже перевезено свыше 4 млн тонн зерна — на данный момент это больше, чем всеми другими видами транспорта.

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