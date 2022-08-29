«Укрпочта» 30 августа выпускает марку «Пёс Патрон»

Акционерное общество «Укрпочта» во вторник, 30 августа, выпускает марку «Пёс Патрон».

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в Теlegram.

«Завтра, по многочисленным просьбам, мы выпускаем марку «Пёс Патрон». Но кроме того, что это крутая марка, которая рассказывает о том, как сапёры, вместе с Патроном, помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов — это первая официальная благотворительная марка страны», — отметил он.

По словам Смелянского, «вместе с вами мы планируем собрать более 1 миллиона евро на машину для разминирования, которая, возможно, не так красива, как Патрон, однако помогает быстро разминировать большие территории».

«Более 150 000 — такое количество найденных взрывоопасных предметов в Украине, по данным ГСЧС, так что Патрону необходима помощь и со стороны технических средств, и со стороны четырёхлапых помощников. Именно поэтому остальные донаты пойдут на поддержку приютов животных по всей стране», — подчеркнул Смилянский.

Он также добавил, что завтра будет много интересного по всей стране, «детали доклада вечером — а пока фото-намёк на то, что вас ждёт. Патрон обязательно запустит свою марку лично лапой».

Как сообщала Одесса News, в июле на Одесском главпочтамте прошла оживлённая продажа выпущенной ко Дню украинской государственности «Укрпочтой» четвёртой почтовой марки с начала введения военного положения – «Доброго вечора, ми з України!». 24 августа поступила в продажу марка «Свободные, Несокрушимые, Непобедимые», посвящённая Дню Независимости Украины.

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