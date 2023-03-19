389-й день войны: враг потерял инициативу на участке фронта в Луганской области

Начались 389-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Оккупационные войска России, рассредоточившиеся в Луганской области, потеряли инициативу на поле боя. Накопив ресурс, но не начав активных наступательных действий, враг регулярно несёт потери под огневым давлением Сил обороны Украины.

По информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 19 марта, несмотря на человеческие потери, Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения своих целей продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях.

За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 83 атаки на этом участке фронта.

Эпицентром боевых действий по-прежнему остаётся Бахмут. Подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в северной части города, а также в районах населённых пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка и Богдановка.

За прошедшие сутки Российская Федерация продолжала применять тактику террора против гражданского населения Украины. Обстреливая населённые пункты, объекты критической инфраструктуры, противник полностью игнорирует законы и обычаи войны. За минувшие сутки враг нанёс 11 ракетных ударов, 4 из них – по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также зафиксировано 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск, ведёт безуспешные наступательные действия, совершает артиллерийские обстрелы населённых пунктов.

Последствия обстрела Краматорска

Аналогично на Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия, атаковав 15 раз Марьинку, обстреливая Каменку, Авдеевку, Угледар Донецкой области. Учитывая ситуацию, сложившуюся под Угледаром, военное российское руководство спешит направить усиление.

На Запорожском и Херсонском направлениях в прошедшие сутки противник оборонялся, обстреляв Херсон и ряд сёл.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, был сбит БПЛА «Шахед-136», а наши ракетчики и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого был обсуждён ход боевых действий в самых сложных точках фронта.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, ВС ВСУ/Facebook, Обозреватель

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