Скандал: В Одессе волонтёров не пускают в арендованные ими помещения, почему

В Одессе вторые сутки волонтёров «Гончаренко центра» не пускают в здание издательства «Черноморье», где они арендуют помещение.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от «Европейской партии» Алексей Гончаренко.

«Снова заблокировали вход нашим волонтёрам в здание. Ещё раз, кто не понимает: наш волонтёрский центр сейчас активно помогает ВСУ! Работая против волонтёров, вы работаете против защитников. Я напомню, что война ещё не закончилась», – заявил Гончаренко.

По словам Гончаренко, волонтёров перестали пропускать в здание в пятницу, 17 марта. В центре ежедневно работали более 40 волонтёров: плели маскировочные сетки, собирали посылки для бойцов ВСУ, выдавали гуманитарную помощь переселенцам. Утром в волонтёрский центр вошли сотрудники частной охранной компании, которые заблокировали вход и не давали волонтёрам работать. Они, по словам нардепа, набросились на депутата Одесского городского совета Петра Обухова, который вместе с другим депутатом, Олегом Звягиным, приехал на место событий, чтобы разобраться в ситуации.

В субботу блокирование доступа волонтёров в «Гончаренко центр» продолжилось. «Вы хотите, чтобы вам ноги переломали?» — Вот так титушки сегодня встречают наших волонтёров, активистов и депутатов горсовета, которые пришли на защиту «Гончаренко центра» в Одессе. Это позор!» – написал Алексей Гончаренко.

Он также отметил, что людей не пропускали в здание, где находится бомбоубежище, даже во время воздушной тревоги. А дети, которые пришли в «Гончаренко центр» на языковые курсы, оказались заблокированными в помещении.

«Их не выпускают! Это просто треш. В это время нагнали охрану и всё закрыли, теперь малышей не выпускают и никого к ним не пускают. Кто-то объяснит, что это?» – вопрошает нардеп.

Волонтёры в знак протеста начали плести сетки прямо у входа в помещение. Они также пытались привлечь внимание к инциденту с помощью плакатов. Гончаренко призвал правоохранительные органы вмешаться в ситуацию и не мешать работе волонтёров.

«Представьте, волонтёрам приходится прорывать границу из титушек. И это мы делаем для того, чтобы плести сетки для ВСУ во время полномасштабной войны. Ну, это ужас! И кто это делает – председатель облсовета, депутат от «Слуги народа» Григорий Диденко и замоблсовета, депутат от ОПЗЖ Шкаровский, который называл Силы теробороны «бандформированиями». Это позор! Призываю СБУ, Генпрокуратуру и все силовые органы обратить своё внимание на ситуацию в Одессе! Одесса под угрозой», – подчеркнул Гончаренко.

По факту инцидента в здании издательства «Черноморье» одесские полицейские начали два уголовных производства: 17 марта в полицию поступило заявление от дирекции издательства с просьбой принять меры к представителям одной из общественных организаций, которые без имеющихся у них разрешительных документов используют по собственным нуждам одно из помещений издательства, и второе заявление от представителей общественной организации о том, что их не пускают в помещение для осуществления своей деятельности.

Полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. Продолжаются следственные действия.

Заместитель председателя Одесского облсовета Александр Урбанский в Facebook написал: «В настоящее время Одесским областным советом предложено разрешение данного конфликта – предоставление волонтёрам помещения во Дворце спорта для осуществления ими своей волонтёрской деятельности. Моя позиция как заместителя председателя Одесского областного совета неизменна — полная поддержка волонтёров и их общественных организаций! Впрочем, подчёркиваю необходимость и первоочерёдность соблюдения законодательства при дальнейшем разрешении этой ситуации».

18 марта первый заместитель председателя Одесского облсовета Олег Радковский выступил с заявлением, в котором прояснил конфликтную ситуацию.

«В результате переговоров с руководством управления имущественных отношений Одесского областного совета Ларисой Соколик было принято решение о предоставлении волонтёрам другого соответствующего помещения такой же площади, в связи с тем, что в КП «Издательство «Черноморье» будет располагаться налоговая служба, предоставляющая административные услуги жителям Малиновского района. Новое помещение, где волонтёры уже со следующего понедельника могут продолжать заниматься своей важной работой, предоставлено в одесском Дворце спорта по адресу — проспект Шевченко, 31. Работаем ради общей Победы! Всё будет Украина! Слава Героям!».

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Одессе разгорелся скандал из-за действий работников одного из одесских военкоматов, которых подозревают в превышении полномочий при вручении повесток.

Фото: Александр Урбанский/Facebook, Думская

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod