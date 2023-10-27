Российские СМИ сообщили о покушении на экс-нардепа Украины Олега Царёва

Российские СМИ сообщили 27 октября, что на бывшего народного депутата Украины 53-летнего Олега Царёва, которого в Украине заочно приговорили к 12 годам заключения, совершено покушение в оккупированном Крыму.

Источники «Коммерсанта» в правоохранительных органах заявили, что на Царёва напали, по предварительным данным, он находится в больнице.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в Telegram, что в бывшего украинского депутата стреляли.

«Состояние Олега очень тяжёлое. В данный момент он в реанимации», – говорится в сообщении.

Для справки. Царёв был народным депутатом Украины IV–VII созывов (2002–2014), входил во фракцию Партии регионов. После Революции достоинства он в 2014 году пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил на стороне террористов «ДНР» и «ЛНР», а также объявил себя «спикером парламента Новороссии».

В ноябре 2015 года Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царёва по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя, в Украине он был объявлен в розыск. По этому делу в мае 2022 года Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил политика к 12 годам заключения. В марте 2023 года Киевский апелляционный суд оставил приговор в силе.

В сентябре 2022 года СБУ объявила ему о новом подозрении – по ч. 2 ст. 111 (госизмена в условиях военного положения) и по ч. 1 ст. 332-2 Уголовного кодекса (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства). По данным следствия, в феврале 2022 года Царёв незаконно пересёк границу Украины и находился на временно оккупированной территории Киевской области «для помощи установлению на ней оккупационного режима».

Одесса News информировала, что 18 октября 2023 года Малиновский районный суд Одессы приговорил погибшего заместителя главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

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