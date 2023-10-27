В Севастополе подорвалось российское противоминное судно

В Севастополе в оккупированном Крыму подорвался большой противоминный катер «Владимир Козицкий».

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» 27 октября.

По словам свидетелей, катер внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты, где перед этим медленно кружил последние несколько дней. Сообщают, что из машинного отделения повалил дым. К нему подогнали буксир и оттянули его в сторону Стрелецкой бухты, пишет канал.

«Крымский ветер» отмечает, что жители центра Севастополя, Северной стороны и района Стрелецкой бухты накануне ощутили глухой взрыв с вибрацией.

Задача новейшего разведывательного гидрографического катера проекта 23040Г – поиск морских мин на дне, отмечает канал. Катера этого проекта при полном водоизмещении 192,7 т достигают 33 м в длину и 6,8 м в ширину. Средняя осадка – 1,6 м. Суда оснащены двумя дизельными двигателями мощностью по 248 кВт, позволяющими развивать скорость до 13 узлов.

Одесса News информировала, что осенью Украина совершила несколько успешных атак на объекты оккупантов в Крыму и корабли РФ в Чёрном море.

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