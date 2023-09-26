Разведка Британии оценила состояние ЧФ России после масштабных атак

В последние недели российский Черноморский флот (ЧФ) подвергся масштабным атакам, кульминацией которых стали удары по штабу в Севастополе 20 и 22 сентября 2023 года.

Эти атаки были более разрушительными и скоординированными, чем другие в войне России против Украины, — сообщило Министерство обороны Британии в соцсети Х со ссылкой на данные разведки, пишет Укринформ.

«Физическое повреждение ЧФ почти наверняка серьёзное, но локализованное. Флот почти наверняка остаётся способным выполнять свои основные военные миссии, связанные с нанесением ударов крылатыми ракетами и патрулированием безопасности», – говорится в сообщении.

В то же время, эксперты британского Минобороны отметили, что способность российского ЧФ продолжать более широкое региональное патрулирование безопасности и осуществлять фактическую блокаду украинских портов будет уменьшена.

«Он также, вероятно, обладает ухудшенной способностью защищать свои активы в порту и проводить плановое техническое обслуживание», – считают британские аналитики.

В отчёте разведки говорится, что текущее динамичное, глубокое ударное сражение в Чёрном море, вероятно, заставит Россию стать в оборонную позицию, демонстрируя, что украинская армия может взорвать символическую и стратегическую мощь Кремля с его «портом с тёплой водой в оккупированном Севастополе» .

Как сообщала Одесса News, в результате атаки на штаб Черноморского флота России в Севастополе 22 сентября были ликвидированы 34 российских офицера, в том числе командующий ЧФ РФ Виктор Соколов. Ещё 105 оккупантов были ранены.

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