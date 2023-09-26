ВАКС снял с Коболева браслет и снизил залог на 122 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снизил размер залога бывшему главе правления НАК «Нафтогаз України» Андрею Коболеву с 229 млн грн до 107 млн грн в деле о начислении премий руководству «Нафтогазу» за победу в Стокгольмском арбитраже против «Газпрома».

Об этом Коболев сообщил в Facebook.

«Сегодня следственный судья ВАКС (первая инстанция) принял решение: браслет снять, залог уменьшить до уровня фактически внесенного», – говорится в сообщении.

По словам Коболева на заседании суда, 107 млн гривен залога внёс он лично и инвестиционная компания его друга Игоря Мазепы «Конкорд консалтинг».

Согласно решению судьи, до 10 октября Коболев обязан прибывать по каждому требованию, не отлучаться из Украины без разрешения, сообщать об изменении места жительства, сдать загранпаспорта, отмечает LIGA.net.

Защита просила следственного судью отменить залог совсем и применить к Коболеву личное обязательство, однако в этой части ему было отказано, уточняют в Transparency International Ukraine. Адвокаты пытались убедить следственного судью, что подозрение Коболеву необоснованно, а риски укрывательства, риск уничтожения, сокрытия или искажения доказательств и риск незаконного влияния на свидетелей, эксперта – безосновательны.

Для справки. Летом 2018 года наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогаз України» к российскому «Газпрому» о недостаточных объёмах транзита.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать своё решение. Тогда Генпрокуратура открыла уголовное производство.

Всего за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн. В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, вторую часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании.

19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн.

23 января ВАКС отказал в избрании меры пресечения для Коболева и признал необоснованным предъявленное ему подозрение. САП обжаловала решение, и 1 марта апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения Коболеву в виде залога, которую позже продлевали.

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