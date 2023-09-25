В результате удара по штабу ЧФ РФ ликвидирован командующий флота

В результате атаки на штаб Черноморского флота России в Севастополе 22 сентября были ликвидированы 34 российских офицера.

Об этом сообщили Силы специальных операций Украины.

По их данным, среди погибших – командующий ЧФ РФ Виктор Соколов. Ещё 105 оккупантов были ранены.

Здание штаба восстановлению не подлежит. Сегодня Telegram-канал «Крымский ветер» сообщал о взрывах в районе разрушенного здания, оккупационные власти подтвердили, что здание демонтируется.

В ССО также обновили данные по потерям оккупантов при уничтожении десантного корабля «Минск» на судоремонтном заводе 13 сентября. По последней информации, корабль готовился к выходу на боевое дежурство и личный состав был полностью на борту.

«Безвозвратные потери составили 62 оккупанта», – говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 22 сентября ракетный удар был нанесён по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

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