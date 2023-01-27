Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

26 января на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили ликвидацию последствий вчерашней ракетной атаки врага на территорию Украины и меры по противодействию будущим ракетным угрозам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также заслушал доклады командующих войск оперативных направлений по текущему положению дел на фронте, подробно рассмотрена ситуация на Бахмутском направлении.

Участники заседания обсудили вопросы поступления вооружения, техники и её оперативного распределения по группировкам войск.

Отдельно обсудили подготовку украинских защитников за границей.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также к заседанию Ставки присоединились министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Сергей Марченко, другие члены правительства, и.о. главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, 25 января противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинжал», «Калибр», Х-59) с самолётов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей с акватории Чёрного моря.

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