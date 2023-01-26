Россия сегодня нанесла массированный ракетный удар по территории Украины

Государство-террорист Россия сегодня, 26 января, нанесла массированный ракетный удар по территории Украины.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинжал», «Калибр», Х-59) с самолётов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей с акватории Чёрного моря.

«Силами и средствами противовоздушной обороны Вооружённых Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырёх управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей», — говорится в информации.

«Цель россиян остаётся неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломить! Спасибо военнослужащим, которые держат небо над Украиной!», — подытожил оперативную информацию Главнокомандующий.

По сообщению начальника Одесской облвоенадминистрации Максима Марченко, подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью были сбиты три ракеты «Калибр».

«К счастью, в результате удара пострадавших в области нет», — проинформировал Марченко.

Ранее Марченко сказал, что «в результате массированного ракетного удара есть попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением».

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