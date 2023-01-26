Одесский суд принял решение отдать ВСУ залог участника преступной группы

По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры, в связи с нарушением подозреваемым возложенных обязанностей, суд принял решение об обращении залога в поддержку украинских защитников.

Одновременно к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Уплаченные средства на общую сумму почти 700 тыс. грн будут перечислены на специальный счёт Вооружённых Сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый является участником преступной группировки, в отношении которого продолжается досудебное расследование по факту вербовки 40 граждан Украины и их перемещение из Украины во Францию, с целью вовлечения в преступную деятельность для получения социальных выплат из государственного бюджета Франции после получения статуса беженца.

Как сообщала Одесса News, по ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры на нужды Вооружённых Сил Украины в январе 2023 года передано более 600 конфискованных запчастей и агрегатов военной авиационной техники на общую сумму более 4 миллионов гривен.

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