Потери оккупантов за время «СВО» приближаются к цифре в полмиллиона

За 812 дней так называемой специальной военной операции в Украине Россия потеряла ориентировочно 486 940 военнослужащих. Только за последние сутки потери оккупантов на фронте составили 1510 человек.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили вражеских танков 7510 (+14 за прошедшие сутки), боевых бронированных машин ‒ 14508 (+48), артиллерийских систем – 12538 (+23), РСЗО – 1070, средств ПВО ‒ 798, самолётов – 351, вертолётов – 325, БпЛА оперативно-тактического уровня – 10015 (+30), крылатых ракет ‒ 2199 (+2), корабли/катера ‒ 26, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 16955 (+48), специальной техники ‒ 2061 (+7).

Одесса News сообщала, что воинами 110-й отдельной механизированной бригады 13 мая 2024 года сбит в небе Донецкой области российский Су-25.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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