15 мая в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Жители ряда улиц в Одессе 15 мая будут без света по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы Центральными РЭС по таким адресам: ул. Бреуса, 61/6, 9. Работы до 19:00.

Южные РЭС: Республиканская, 226-515, Хаджибейская дорога, 409-519, Гладкова, 112-118, 295-309 Работы до 17:00.

Почтовая, 17-76, Отечественная, 1, Испанская, 1,1/корп. 3, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 8, Михаила Грушевского, 7, Парковая, 62-73, Самодеятельная, 1. Работы до 19:00.

Северные РЭС: Академика Филатова, 29б, 31а, Героев Крут 20б-28а, Абрикосовая, 4-105а, Дубовая Роща, 30-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Равенства, 8 , пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовый, 1-29, пер. Равенства, 92, Дубовая Роща, 2-49/2, Фонтанская дорога, 106/корп.37 и 40, пер. Янтарный. Работы до 19:00.

В то же время, ДТЭК «Одесские электросети» предупреждают, что «в Одессе и области продолжают действовать экстренные отключения света из-за увеличения дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов». Поэтому во время экстренных отключений графики отключений, размещённые на сайте компании, не действуют.

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