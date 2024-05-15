В бою за Украину погиб одессит Валерий Герасичкин, светлая ему память

В мае 2023 года стало известно, что в боях под Бахмутом погиб бывший регбист одесского «КРЕДО-1963», боец 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Кости Гордиенко Валерий Герасичкин.

Через несколько дней стало известно, что, возможно, это ошибка. Но, как сообщила Федерация регби Одесской области, печальная информация подтвердилась.

В августе 2024 года Валерию исполнилось бы 48 лет.

Прощание с Валерием прошло 19 января 2024 года на Западном кладбище в Одессе.

Одесса News сообщала о гибели на войне солдата Виталия Тарицы, жителя Измаила Одесской области. Прощание с ним прошло 16 апреля 2024 года.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Федерация регби в Одесской области/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy