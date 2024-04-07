В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Кушнир, светлая ему память

На фронте погиб 28 декабря 2023 года возле населённого пункта Работино Запорожской области в результате миномётного вражеского обстрела, получив несовместимое с жизнью ранение, наводчик второго механизированного отделения, солдат Александр Кушнир.
Об этом сообщил в Facebook Калантаевский лицей Раздельнянского горсовета, в котором учился Александр.
28 декабря погибшего земляка провели в последний путь родные, близкие, односельчане, побратимы.
«В наших сердцах он навсегда останется весёлым синеглазым юношей, приветливым, добрым, воспитанным, активным, с прекрасным чувством юмора, всегда готовым прийти на помощь», — говорится в некрологе.
Александру было 25 лет.
Одесса News сообщала о гибели в декабре 2023 года на фронте младшего сержанта Сергея Усатенко, жителя Лиманской общины в Одесской области.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: КУ «Калантаевский лицей Раздельнянского горсовета»/Facebook
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy