В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Усатенко, светлая ему память

На фронте погиб защитник Украины младший сержант Сергей Усатенко, житель Лиманской общины в Одесской области.

Как сообщал в Facebook глава Лиманской громады Василий Резниченко, 23 декабря 2023 года в бою за родную украинскую землю во время миномётного обстрела в районе населённого пункта Синьковка Купянского района Харьковской области Сергей погиб.

Ему было 28 лет. В последние годы Сергей вместе с молодой женой проживали в городе Татарбунары. В ряды ВСУ он вступил почти сразу после начала полномасштабного вторжения.

31 декабря защитника провели в последний путь в родном селе Траповка Белгород-Днестровського района и похоронили на городском кладбище со всеми воинскими почестями.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 20 декабря 2023 года в зоне выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Крынки Херсонской области жителя села Торосово Одесской области 20-летнего Андрея Табора.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Лиманская громада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy