В ГУР сообщили об атаке дронов по трём военным аэродромам в России

Беспилотники ГУР МО Украины и сил обороны в ночь на 5 апреля атаковали три военных аэродрома на территории страны-агрессора РФ.

Об этом написала «Украинская правда» со ссылкой на источник в украинской военной разведке.

По его словам, в результате атаки дронов на аэродроме Энгельс-2, вероятно, получили значительные повреждения три стратегических российских бомбардировщика Ту-95МС.

«Нам также известно о гибели семерых военнослужащих на аэродроме. Предварительно, среди погибших также могут быть пилоты стратегических бомбардировщиков», – подчеркнул собеседник УП в ГУР.

Кроме того, в результате удара по военному аэродрому в Ейске, по предварительным данным, полностью уничтожены два Су-25, погибли четверо российских военнослужащих.

Также дроны атаковали военный аэродром в Курске, рассказал источник УП.

Официально ГУР не комментирует, не подтверждает и не опровергает, кто и чем бьёт по военным объектам в России. В то же время ведомство отмечает, что военные объекты на территории государства-агрессора являются законными целями для Украины, против которой РФ вероломно развязала кровопролитную войну.

Спутниковые фото аэродрома в Морозовске, датированы 4 апреля 2024 года – на них можно насчитать 26 самолётов Су-34 и 3 Су-30/35

Одесса News информировала, что в последнее время Украина усилила воздушные атаки на военные и стратегические объекты на территории России. Ответственность за часть инцидентов неофициально взяли на себя СБУ и военная разведка Украины. Среди главных целей ударов дронами-камикадзе – истощение российских систем ПВО и уничтожение авиации, а также нанесение ущерба военно-производственным мощностям. 2 апреля 2024 года были не без успеха атакованы нефтеперерабатывающий и завод по сборке «шахедов» в Татарстане в 1000 км от Украины.

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