В России в результате спецоперации ГУР атакованы авиацентр и корабль «Серпухов»

Беспилотники ГУР атаковали авиационный центр в Воронежской области и ракетный корабль Балтийского флота РФ «Серпухов».

Укринформу сообщил осведомлённый собеседник в разведке, что ночью 9 апреля беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области.

» Это 711 авиационный завод», — проинформировал источник.

По предварительным данным разведки, был поражён производственный цех.

Днём ранее «РБК-Украина» со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщили, что на малом ракетном корабле Балтийского флота РФ «Серпухов» произошёл пожар. Поджог «Серпухова» был спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Известно, что горел российский военный корабль на военно-морской базе Балтийск в Калининградской области РФ. Что стало причиной возгорания и какие средства поражения применялись, источник не уточняет.

Отмечается, что российский корабль в результате операции ГУР получил значительные повреждения.

ГУР подтвердило информацию об инциденте и опубликовало кадры, на которых видно возгорание. По информации ГУР, из-за пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации.

Для справки. Повреждённый корабль назван в честь города Серпухов Московской области РФ и был спущен на воду 3 апреля 2015 года. Это малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» (пятый корабль в серии). До конца 2016 года был в составе Черноморского флота. С 2017 года переведён в Балтийский флот.

Одесса News информировала, что беспилотники ГУР МО Украины и сил обороны в ночь на 5 апреля атаковали три военных аэродрома на территории страны-агрессора РФ.

Видео: ГУР МО

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy