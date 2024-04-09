Вплавь и в тайниках авто пытаются сбежать из страны «уклонисты» в Одесской области

Пограничники Белгород-Днестровского отряда спасли едва не замёрзшего в реке Турунчук 22-летнего одессита, пытавшегося попасть незаконным способом в Молдову.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что один из местных жителей сообщил пограничникам отдела «Маяки» о том, что в реке Турунчук находится парень, который не может выбраться. Охранники границы немедленно отправились на лодке к указанному месту, чтобы спасти парня, оказавшегося в холодной воде.

«Совершенно обессиленного, с признаками переохлаждения, охранники границы вытащили его из воды, вызвали скорую и оказали медицинскую помощь. Как выяснилось, одессит планировал преодолеть два водных препятствия – реки Турунчук и Днестр. Однако своих сил он не рассчитал. Если бы ему не пришли на помощь пограничники, этот заплыв мог быть последним в его жизни. У парня медики констатировали переохлаждение тяжёлой степени и обморожение конечностей», — сообщили пограничники.

Также оперативные сотрудники Одесского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу.

«В частности, на границе с Молдовой были задержаны двое мужчин призывного возраста, которые решили нелегально попасть за границу, спрятавшись в кабине фуры. Для реализации задуманного путешествия мужчины нашли перевозчика к границе, которым оказался 45-летний дальнобойщик из Николаева», — говорится в сообщении.

Объявление об услугах такого трансфера дельцы нашли в одном из мессенджеров. Цена с одного «клиента» колебалась от 2700 до 3400 долларов США с авансовым платежом в 100 долларов.

Теперь водителю-переправщику грозит уголовная ответственность, а его пассажирам – административная.

Одесса News информировала о задержании в марте 2024 года в Одесской области оперативниками Подольского и Белгород-Днестровского отрядов группы лиц недалеко от села Граденицы Беляевского района, пытавшихся пересечь госграницу.

Фото и видео: Госпогранслужба

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