Президент Молдовы признала, что армия её страны не достаточно боеспособна

Вооружённые силы Молдовы за 30 лет недостаточного инвестирования пришли в упадок.

Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила 27 апреля на церемонии по случаю 30-летия со дня образования Генерального штаба Национальной армии и Дня государственного флага страны, сообщает её пресс-служба.

Санду заявила о необходимости инвестирования в военную инфраструктуры Молдовы. Сейчас стране «как никогда» нужна современная армия, способная ответить на вызовы времени, сказала она.

Как пишет издание NewsMaker, Санду назвала это «инвестицией в безопасность и защиту» Молдовы. По её словам, за последние 30 лет молдавская армия осталась без оснащения и военной техники и теперь страна «остро ощущает последствия».

«Сильная и хорошо оснащённая армия даёт стране свободу действий, уверенность в себе и стратегический выбор. Сейчас, когда прямо на границе идёт война, мы это прекрасно понимаем», – сказала она и анонсировала модернизацию вооружённых сил страны.

По мнению Санду, Молдова «должна перенять опыт других нейтральных государств по укреплению вооружённых сил».

Кстати. Санду стала президентом Молдовы в декабре 2020 года, победив на выборах Игоря Додона, которого считают пророссийским политиком.

Согласно рейтингу Global Fire Power 2022, армия Молдовы занимает 94-е место в мире среди 142 стран. По данным Global Fire Power, в составе сухопутных войск Молдовы 6 тыс. действующих военнослужащих, 12 тыс. резервистов. У страны нет военных кораблей, есть один транспортный военный самолёт и два десятка вертолётов, четыре из которых – штурмовики. Также в распоряжении военных Молдовы 10 танков, 381 бронемашина, 25 ракетных установок, девять самоходных орудий и 69 пушек.

В связи с напряжённостью в Приднестровье, которая началась на фоне войны России против Украины, Санду 26 апреля созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

Между тем, непризнанная «Приднестровская молдавская республика» усиливает свою армию, начала призыв граждан на «специальные 90-дневные сборы», цель которых — «обеспечение 100% укомплектованности личного состава миротворческого контингента молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения».

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года Президент Молдовы Майя Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья.

Фото: Администрация Президента Молдовы

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