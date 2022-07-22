148-й день войны на юге Украины был напряжённым, но контролируемым ВСУ

В прошедшие сутки обстановка в операционной зоне Оперативного командования «Юг» ВСУ была динамичной, напряжённой, но контролируемой.

Об этом сообщил представитель ОК «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

«Враг продолжает ведение оборонительных действий, держась за отступательные рубежи. После понесённых потерь личный состав 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой», — утверждает полковник.

Карта Минобороны Великобритании о боевых действиях в Украине сост. на 21.07.2022

Отмечается, что «к вечеру 21 июля враг нанёс авиационный удар отчаяния в район Потёмкино. Без наших потерь, трусливо ретировался».

Подчёркивается, что наши авиаторы в течение боевого дня нанесли 8 ударов по вражеским позициям. Бомбардировщиками и самолётами штурмовой авиации отработано 5 ударов, а вертолётными парами – 3. Нанесено поражение по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области, а также по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской.

Всего за прошедшие сутки на южном фронте потери врага составили 35 человек, ликвидированы одна самоходная гаубица «Мста-С», два беспилотных разведчика, три единицы бронированной и 8 автомобильной техники.

В Чёрном море корабельная группировка врага без изменений, продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16 ракетами «Калибр» на двух кораблях. Рядом с ними один большой десантный корабль.

Взрыв ракеты в 3D-изображении

На Приднестровском направлении обстановка стабильно контролируемая силами обороны. Государственная граница надёжно защищена, активности сил военного контингента на территории «ПМР» не наблюдается.

На главном фото 37-летняя участница терробороны с позывным «Гугл».

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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