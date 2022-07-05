Флаг Украины на остров Змеиный был доставлен вертолётом

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк 4 июля в комментарии CNN уточнила информацию об установке флага Украины на острове Змеиный в Чёрном море (Одесская область).

По словам Гуменюк, никто не стал бы рисковать людьми ради того, чтобы поднять флаг и сделать фотографию для СМИ. Поэтому, подчеркнула она, в этот раз на Змеином никто не высаживался.

Флаг был сброшен на остров с вертолёта и находится там, а поднят будет после того, как на Змеиный вернутся украинские защитники, объяснила CNN представитель ОК «Юг».

Гуменюк призвала относиться к ранее сделанному 4 июля заявлению о «поднятии» флага как к метафоре.

30 июня Гуменюк говорила, что создавать украинский форпост на Змеином ещё рано. ВСУ контролируют остров при помощи оружия и планируют установить физический контроль над ним, рассказывали в Генштабе в тот же день.

Как информировала Одесса News, 4 июля, по словам Натальи Гуменюк, «флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена, и сейчас вновь территория возвращена под юрисдикцию Украины».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.



