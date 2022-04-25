61 день войны: ликвидированы 21900 российских военных, 884 танка, 181 самолёт

Вооружённые силы Украины за 61 день войны с 24 февраля по 25 апреля ликвидировали 21900 российских военных.
Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Facebook.
Также враг потерял:
- танков ‒ 884
- боевых бронированных машин ‒ 2258
- артиллерийских систем – 411
- РСЗО/MLRS — 149
- средства ПВО — 69
- самолётов – 181
- вертолётов – 154
- автомобильной техники — 1566
- корабли/катера — 8
- цистерн с ГСМ — 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 201
- специальная техника – 28
- пусковые установки ОТРК/ТРК- 4.
Отмечается, что наибольшие потери противника прошедших суток наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ).
Данные уточняются.
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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