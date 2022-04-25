61 день войны: ликвидированы 21900 российских военных, 884 танка, 181 самолёт

Вооружённые силы Украины за 61 день войны с 24 февраля по 25 апреля ликвидировали 21900 российских военных.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Facebook.

Также враг потерял:

танков ‒ 884

боевых бронированных машин ‒ 2258

артиллерийских систем – 411

РСЗО/MLRS — 149

средства ПВО — 69

самолётов – 181

вертолётов – 154

автомобильной техники — 1566

корабли/катера — 8

цистерн с ГСМ — 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 201

специальная техника – ​​28

пусковые установки ОТРК/ТРК- 4.

Отмечается, что наибольшие потери противника прошедших суток наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ).

Данные уточняются.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod