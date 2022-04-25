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  3. 61 день войны: ликвидированы 21900 российских военных, 884 танка, 181 самолёт

61 день войны: ликвидированы 21900 российских военных, 884 танка, 181 самолёт

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Вооружённые силы Украины за 61 день войны с 24 февраля по 25 апреля ликвидировали 21900 российских военных.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Facebook.

Также враг потерял:

  • танков ‒ 884
  • боевых бронированных машин ‒ 2258
  • артиллерийских систем – 411
  • РСЗО/MLRS — 149
  • средства ПВО — 69
  • самолётов – 181
  • вертолётов – 154
  • автомобильной техники — 1566
  • корабли/катера — 8
  • цистерн с ГСМ — 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 201
  • специальная техника – ​​28
  • пусковые установки ОТРК/ТРК- 4.

Отмечается, что наибольшие потери противника прошедших суток наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ).

Данные уточняются.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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