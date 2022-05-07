Минута молчания светлой памяти журналиста из Болграда Максима Медынского

В результате артобстрела позиций роты в Харьковской области погиб лейтенант Максим Медынский — житель Болграда Одесской области. Он стал не только журналистом, он стал воином и настоящим патриотом Украины.

Максим окончил Болградский учебно-воспитательный комплекс, затем факультет журналистики Киевского национального университета им.Т.Шевченко.

«Мне никогда не было страшно потерять свою жизнь, только боялся потерять её как-то глупо. Поэтому не стоял вопрос: идти на войну или нет. В моей стране война, так что я должен её защищать», – так писал Максим в 2016 году.

Он защищал нашу страну на востоке ещё в 2014 году. И согласился снова вернуться на фронт. Что и сделал в феврале 2022 года.

Максим в феврале 2022 года писал: «Если снова начнутся активные боевые действия, я, конечно, вернусь на войну. Совершенно готов сделать это в любой момент. Предстоит разобраться с работой, домашними вопросами и вперёд. Бояться нормально, переживать о родных тоже. Но не уйти нельзя. А как по-другому? Кто должен это сделать? Всегда есть что терять. Но важно не только бояться потерь, но и защищать своё. К сожалению, возможность обострения – это не сиюминутная ситуация, а та реальность, в которой мы живём».

Как он был прав. Война стала реальностью и реальностью ещё не известно сколько времени. Но в этой реальности уже не будет лейтенанта ВСУ Максима Медынского. Тяжёлое известие о его гибели пришло в Болград к родителям Максима – Сергею и Татьяне Медынским, его родным и близким. У Максима осталась жена и трёхлетняя дочка… Максиму было всего 33 года.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

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