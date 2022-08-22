Утром враг ударил по Одесской области одной ракетой с самолёта Су-35

Российские захватчики утром 22 августа нанесли ракетный удар с моря по одному из объектов инфраструктуры Одесской области.

Пострадавших нет, сообщил в Теlegram представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Утром враг из самолёта Су-35 ракетой Х-59 нанёс удар по одному из объектов инфраструктуры. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в ночь на 21 августа украинские подразделения ПВО уничтожили над Одесской областью две вражеские ракеты, запущенные с российских самолётов Ту-22М3.

Фото: Объединённый координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины

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