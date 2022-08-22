СБУ нейтрализовала в Одессе разбойную банду, главарём которой был полицейский

Сотрудники СБУ нейтрализовали в Одессе преступную группировку, занимавшуюся разбойными нападениями и похищением людей. Вожака — бывшего полицейского — и одного из участников уже задержали.

Об этом сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

«СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, участники которой в условиях военного положения терроризировали жителей региона и требовали деньги. По данным следствия, банду возглавлял экс-полицейский. Фигуранты похищали людей, совершали насилие и под искусственными предлогами систематически «выбивали» из потерпевших деньги. А в случае неуплаты угрожали физической расправой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления, используя фальшивое удостоверение сотрудника полиции.

Оперативники спецслужбы начали действовать, когда получили информацию о подготовке бандой разбойного нападения на квартиру одесситки. Злоумышленники планировали выбить значительную сумму денег, угрожая ей убийством.

В результате оперативно-следственных действий задержан главарь и активный участник группировки. Им сообщено о подозрении по признакам ч. 4 ст. 187 УК (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершённый организованной группой в условиях военного положения). При обысках в квартирах фигурантов правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных лиц.

Как сообщала Одесса News, в августе в Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего из территориальной обороны, незаконно использовавшего гуманитарную помощь.

Фото: СБУ

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