Россияне ударили по Одессе — на месте попадания пожар, есть пострадавшие

В результате российской атаки утром 24 июня зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе.

Об этом в Теlegram сообщил глава Одесской областной госадминистрации Олег Кипер.

На месте работают спасатели и оперативные службы.

Сейчас известно о трёх пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчинах 50 и 58 лет.

По информации мэра Одессы Геннадия Труханова, спасатель добровольческого отряда коммунального управления «Муниципальная стража» спас собаку, находившуюся под завалами.

Дополнено в 10.25. По информации Воздушного командования «Юг», «утром 24 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Одесщину двумя крылатыми ракетами, вероятно, «Искандер-К». Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели».

Дополнено в 11.30. Погибших в результате утренней атаки по гражданской инфраструктуре нет. Трое пострадавших находятся в одной из городских больниц. Их состояние – средней степени тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Фото: Патрульная полиция Одесской области, Геннадий Труханов/Telegram, Нацполиция

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