852-й день войны: ВСУ опровергает информацию о захвате Новоалександровки

Вооружённые силы Украины опровергают информацию, распространённую аналитиками проекта DeepState о якобы захвате российской армией Новоалександровки на Покровском направлении.

Об этом 24 июня сообщило Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ в Telegram.

«Указанная информация относительно полной оккупации врагом населённого пункта Новоалександровка не соответствует действительности! В этом случае следует отметить и подчеркнуть следующее, что значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся. Полностью населённый пункт враг не контролирует», – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, сейчас на улицах села идут тяжёлые бои. Несмотря на преобладающие силы противника, бойцы 110-й отдельной механизированной бригады совместно со смежными подразделениями сдерживают его «дикий напор».

«Часть населённого пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем», – добавили в ВСУ.

Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке за 23 июня в Facebook сообщил, что враг сосредотачивает значительные усилия на Покровском направлении. За прошедшие сутки российские захватчики предприняли 46 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций, боевые действия продолжались, в частности, вблизи Новоалександровки.

«Наши войска осуществляют меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения россиян в глубь украинской территории», — говорится в оперативной сводке Генштаба.

Одесса News информировала, что по состоянию на февраль 2024 года враг контролировал около 26% территории Украины. 10 мая 2024 года страна-агрессор Россия начала новое наступление на севере Харьковской области. По данным Зеленского, соотношение потерь во время этого наступления составляет 8 россиян на 1 украинца. 26 мая Президент заявил, что РФ собирает у границы ещё одну группировку войск для нового наступления.

На главном фото боец 72-й ОМБр им. Чёрных Запорожцев

Фото: Генштаб ВСУ

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