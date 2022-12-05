ВСУ 284 дня героически сопротивляются натиску российского врага

Двести восемьдесят пятый день продолжается героическое сопротивление украинского народа российскому военному широкомасштабному вторжению.

По информации Генштаба ВСУ на 6 утра 5 декабря, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбивали атаки российских захватчиков в районах населённых пунктов Площанка и Белогоровка Луганской области, а также Берестове, Билогоровке, Яковлевке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Опытном, Клищиевке, Андреевке, Марьинке и Новомыхайловке Донецкой области.

За прошедшие сутки враг нанёс 7 ракетных и 32 авиаударов, более 50 ударов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам вдоль линии соприкосновения. По-прежнему сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Беларусь продолжает поддерживать вооружённую агрессию России, предоставляя свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиаударов.

На Сиверском направлении враг нанес миномётные удары по населенным пунктам Сопыч, Сварковое и Заруцкое Сумской области.

На Слобожанском направлении враг артиллерийским огнём бил по населённых пунктам Тимофиевка, Стрилеча, Старыца, Бухруватка, Охирцеве, Вовчанск, Бочковое, Малая Вовча, Дворична, Тавильжанка и Богдановское Харьковской области.

Враг защищается на Купянском и Лиманском направлениях, обстреляв из танков и артиллерии районы сёл Кисливка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Берестово и Вишнёвое Харьковской области;, а также в Луганской и Донецкой областях.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают свои усилия на ведении наступательных действий и попытке улучшить своё тактическое положение. Обстреливают наши населённые пункты в Донецкой области танками, миномётами, ствольной и ракетной артиллерией.

Враг обороняется на Новопавловском и Запорожском направлениях. От пожаров пострадали населённые пункты в Донецкой и Запорожской областях.

На Херсонском направлении враг обстрелял артиллерией районы более 20 населённых пунктов вдоль правого берега Днепра, не прекращает огневой террор гражданского населения города Херсона. По имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области враг усилил административный и полицейский режим и ввёл комендантский час. Движение между населёнными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение по сёлам разрешено только днём.

Подтверждено, что Силы обороны уничтожили концентрацию живой силы врага в Якимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 погибших.

За минувшие сутки авиация Украины нанесла 18 ударов по районам концентрации личного состава, оружия и военной техники, 1 удар по позициям зенитных ракетных систем противника. При этом наши бойцы сбили вражеский вертолёт Ка-52 и 4 БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, зону концентрации личного состава и военного вооружения и техники, а также ещё 1 важный объект противника.

Как сообщала Одесса News, в Чёрном море на боевом дежурстве 3 декабря находились 18 вражеских кораблей, из которых 4 носителя крылатых ракет «Калибр».

На главном фото: боец 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Фото: Генштаб ВСУ

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