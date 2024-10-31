Оружие победы: авиабомба с лазерной наводкой Paveway IV

Великобритания планирует предоставить Украине авиабомбы Paveway IV с лазерной наводкой.

Paveway IV – это комплект, который устанавливается в обычную авиабомбу и превращает её в высокоточную. Это самая современная версия семейства Paveway, созданная британским подразделением компании Raytheon – Raytheon UK, — пишет издание Милитарный.

Бомба поступила на вооружение Королевских воздушных сил Великобритании в 2008 году. Paveway IV также находится на вооружении единственного иностранного заказчика – Саудовской Аравии.

Бомбой могут быть вооружены боевые самолёты Typhoon и Tornado, а также палубные с вертикальным взлётом и посадкой Harrier и F-35B и беспилотников Protector. Оружие было испытано во время военных операций в Афганистане, Ливии, Ираке и Сирии, а также в последнее время против хуситов в Йемене.

Комплект Paveway IV состоит из блока системы наведения, расположенного спереди, авиабомбы посередине и хвостовой части с оперением сзади. Он предназначен для установки на авиационную фугасную бомбу Mark 82, имеющую номинальную массу 227 кг (500 фунтов), однако её фактический вес может колебаться в зависимости от модификации.

Это достаточно точный боеприпас. По открытым данным, его круговое отклонение не превышает 15 метров в любую погоду, днём ​​и ночью.

Авиабомба с этим комплектом имеет современную комбинированную спутниковую/инерциальную (GPS/INS) и полуактивную лазерную наводку, которая используется на конечном участке полёта. После сброса с самолёта у бомбы раскладываются хвостовые стабилизаторы, а корректировка траектории полёта к цели осуществляется с помощью рулей управления в носовой части.

Наведение с помощью инерционной системы и GPS позволяет пилотам сбрасывать бомбы на статические цели с очень высокой точностью. И осуществлять это с безопасной высоты через облака, в пылевую бурю и в других неблагоприятных погодных условиях, когда наведение за лазером невозможно.

Для точного наведения на цель спереди носовой части бомбы расположена лазерная головка самонаведения, которая ищет отражённое пятно от проектируемого на цель лазерного луча и наводится на неё.

Однако недостатком лазерной наводки является то, что его использованию может помешать использование противником дымовой или аэрозольной завесы для маскировки важных объектов. Из-за этого лазерный луч рассеивается.

Бомба из-за отсутствия крыльев способна преодолеть относительно небольшое расстояние и поражать цели на расстоянии около 30 км. В условиях насыщения российскими средствами ПВО в прифронтовых районах подвергает пилотов и самолёты большому риску. Следовательно, реальная дальность поражения будет меньше.

Детонация бомбы происходит при ударе в цель.

Это первая западная авиабомба с лазерной наводкой, которая будет передана Украине в рамках международной военной помощи для противостояния оккупационным войскам России.

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Инфографика: Укринформ

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