Оружие победы: спецбронеавтомобиль «Новатор-2»

В марте 2024 года были успешно проведены испытания модернизированного специализированного бронеавтомобиля «Новатор-2».

Новый бронеавтомобиль выпущен с боевым дистанционно управляемым модулем «Таврия-14,5» украинского производства.

«Новатор» рассчитан на экипаж из 2-х человек и способен на перевозку 10 десантников или груз в 3340 кг. Его бронированный стальной корпус защищает от пуль, обломков снарядов и взрыва гранат РГД-5 под днищем.

Длина такого бронеавтомобиля 6,5 метров, высота — 2,4 м, такая же ширина. Весит он с полным снаряжением 9.6 тонн. Развивает скорость по шоссе до 140 км/час. Двигатель — турбодизельный Ford VB Super 6,7 л, а запас хода — не менее 500 км.

На «Новаторе-2» на дистанционно управляемой туреле установлен боевой модуль, состоящий из крупнокалиберного танкового пулемёта 14, 5мм с боекомплектом в 200 патронов. Система стабилизации позволяет захватывать и сопровождать цели, вести точный огонь в движении, а оптико-электронный модуль позволяет обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днём, так и ночью.

Одесса News в предыдущей публикации серии «Оружие Победы» информировала об украинском дроне «Чаклун».

Инфографика: Укринформ

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