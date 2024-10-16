Оружие победы: украинский дрон «Чаклун»

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к поставкам дрон отечественного производства «Чаклун».

«Чаклун» — беспилотный авиационный комплекс самолётного типа. Его функции: аэросъёмка и аэрофотография местности с привязкой координат, проведение наблюдательных и разведывательных миссий, сообщает Минобороны.

Транспортные габариты: размах крыла – 1400 мм, габаритная длина планера – 910 мм. Взлётная масса: рабочий взлётный вес – 2,2 кг, максимальный – 3,6 кг. Крейсерская скорость: 80 км/ч. Время пребывания в воздухе – 60 мин. (гарантировано). Продолжительность маршрута – до 100 км.

Дрон достаточно компактный по размерам, впрочем, мультифункциональный. Может, в частности, корректировать огонь артиллерии.

Благодаря использованию высокотехнологичных материалов обладает стойкостью к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы. Кроме того, этот беспилотный комплекс использует созданный отечественными программистами специально для него софт для управления.

Для эксплуатации этого дрона плохие погодные условия не являются сдерживающим фактором.

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