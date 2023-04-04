Австралия поставит Украине около 100 дистанционных систем вооружения

Австралия предоставит Украине около сотни дистанционных систем вооружения (RWS) стоимостью до 80 млн. долларов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт австралийской компании Electro Optic Systems.

Отмечается, что компания Electro Optic Systems объявила о подписании контракта с украинским государственным внешнеторговым предприятием «СпецТехноЭкспорт» («STE») на поставку в Украину до 100 тяжёлых систем RWS, включая запчасти к ним и сопутствующие услуги, в течение 2023 и 2024 годов при условии проведения демонстрационных испытаний в ближайшие недели.

Для справки. Дистанционная система вооружения (RWS) устанавливается на бронетехнику и танки, чтобы позволить войскам идентифицировать цели, автоматически отслеживать их и вести огонь из системы вооружений, не выходя из машины и не подвергаясь внешнему воздействию.

RWS может быть интегрирована в разные транспортные средства и платформы и использоваться для широкого спектра задач. Она обеспечит полную боевую готовность, поскольку экипаж управляет системой, защищённой внутри транспортного средства. Эта продукция производится в Австралии.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года правительство Австралии приняло решение о передаче Украине 90 бронемашин типа Bushmaster.

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