Провокация: Российская авиация нанесла удары по селу в Беларуси со стороны Украины

Российские самолёты 11 марта нанесли удары по населённому пункту Копани в Беларуси с целью втянуть вооружённые силы Беларуси в войну с Украиной.

Об этом пресс-центр командования Воздушных cил Вооружённых сил Украины сообщил в Facebook.

Авторы релиза, ссылаясь на информацию Госпогранслужбы, сообщили, что российские самолёты зашли на территорию Украины, развернулись над украинскими населёнными пунктами Городичи и Тумень (Ривненская область), а потом нанесли огневое поражение по населённому пункту Копани (Брестская область, Беларусь).

«Сейчас 9-й пограничный отряд наблюдает за занятием этого населённого пункта врагом. Это провокация! Цель – втянуть вооружённые силы Республики Беларусь в войну с Украиной!» – подчеркнули в командовании.

Кроме того, по данным ВС ВСУ, обстрелу российской армии подверглись населённые пункты Бухличи и Верхий Теребежов Брестской области.

Госпогранслужба показала видео манёвра российского самолёта. По данным ГПСУ, речь идёт о двух штурмовиках. Они сначала совершили бомбардировку украинских населённых пунктов, а потом атаковали белорусские, — подчёркивают пограничники.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович обратился к белорусам с просьбой не позволять втягивать себя в провокации, подготовленные руководством Российской Федерации.

Арестович сообщил, что во время визита Александра Лукашенко в РФ самолёты ударили сначала по территории Украины , а потом по территории Беларуси. По словам советника руководителя ОПУ, после этого белорусские солдаты колоннами пошли в сторону белорусской границы.

Он уверил граждан Беларуси в том, что Украина не собирается с ними воевать.



Как сообщала Одесса News, 11 марта российской авиацией были нанесены ракетные удары по Днепру, Ивано-Франковску и Луцку.

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