В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Чернобай, светлая ему память

В Одесской области 1 июля Сафьяновская громада попрощалась с 42-летним военным Сергеем Чернобаем.

Солдат Сергей Чернобай был гранатомётчиком первого механизированного отделения второго механизированного взвода второй механизированной роты и погиб 26 июня при выполнении боевого задания вблизи населённого пункта Красногоровка Покровского района Донецкой области, — сообщила громада в Facebook.

Прощание проходило в селе Богатое. Военного встречали с флагами и цветами в руках родные, близкие, друзья, побратимы, односельчане, руководство громады и Старостинского округа. Живой коридор растянулся по сторонам дороги — от въезда в деревню до дома павшего.

Воина похоронили с воинскими почестями на сельском кладбище.

Одесса News сообщала, что 13 марта 2024 года во время выполнения боевых задач вблизи села Охримовка Харьковской области оборвалась жизнь 47-летнего сержанта Государственной пограничной службы Украины, жителя Подольска Алексея Виноградского.

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Фото: Сафьяновская сельская теробщина, Свято Константинино и Еленинский Измаильский мужской монастырь/Facebook

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