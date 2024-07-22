22 июля из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 22 июля на протяжении всех суток будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 2-63, Арочный переулок (пер. 2-й Восьмого марта), 1-8а, Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта), 4-10, Пробковый переулок (пер. 4 -й Восьмого марта), 2-10, Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта), 4, 6, 9, Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта), 4-11, Бейтельсбахера переулок (пер. 7 -й Восьмого марта), 5-9, Главная, 1-11, 31, 33, спуск Виктора Скаржинского (спуск Восьмого марта), 1-11, Метизная (1-я линия Восьмого марта), 1-24, Ковровая (2 -а линия Восьмого марта), 1-14, 109, 109/корп.1, 2, Карьерная, 5-13, Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта), 1-11, Уолтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта), 1-17, 47, 47/корп.1. Работы до 18:00.

ул. Четвёртая, 38-52, пер. Оранжерейный, 1-16б, Агрономическая, 60-117, Высоцкого, 1-11. Работы до 18:00.

Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45-53, Семёна Палия, 118, 109. Работы до 17:00.

Южные РЭС: ул. Академика Королёва, 46-58. Работы до 17:00.

пер. Загородный, 9, пер. Кошевого, 5/В, Василия Симоненко, 1,11а. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Бабеля, 3-15, Головковская, 15,19, Мельницкая, 2, 5, Радужная, 10-43, Кордонная, 37б, 66-90, дорога Овидиопольская, 2-6, Михайловская, 46, 46а, Дальницкая, 53/.1, спуск Степана Олейника, 8, Балковская, 90-175, пер. 2-й Водяной, 11, Колонистская, 1, Градоначальническая, 1, 9, Южная, 1-14, Раскидайловская, 40-59, Болгарская, 87а, Степная, 27-31, 46-50, 76б, Алексеевская, 1, 7, 9, пер. Староконный, 1, Желябова, 7а-11б, Николая Воронова, 1-12, Строганова, 7-11в, Ударников, 7-11б, Старицкого, 2-9б, Литовская, 20, 20а. Работы до 17:00.

Разумовская, 59, 61, Средняя, ​​47, 49, 52, 62-66, Александра Кутузакия, 39-64, Болгарская, 35-60, Запорожская, 30, Градоначальническая, 34-49, Дюковская, 4, 8, Скосная, 1 -76, Дальницкая, 53, 53/корп.5, 33-47, Кордонная, 25-92, Ольги Благовидовой (Костровая), 1-13, Цветочная, 1-17, Алексея Косяченко, 2-54, 38, 39, 44, Бабеля, 25-59, Колонтаевская, 1, пер. Виноградный, 4-38, 10-го Апреля, 12-21, Раскидайловская, 5-12, Садыковская, 1-20б, спуск Степана Олейника, 3-12, Пишоновская, 7, Базарная, 70, Балковская, 69-95, Поперечный, 1-17а, Дидрихсона, 15-29, Святослава Рихтера, 28-130, пер. Кострова, Богуна, 6а, 12/2, 21, Платановая, 1-126, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Ковровый, 5-9, проезд Сиреневый, 1-6, Апрельская, 20-31, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Сельская, 29-44, Татьяны Тэсс, 3а 8, 11а, 12а, Туристская 7а-46, Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99, Клименко, 25, 33в, Гранатная, 28-54, Дубовая, 1-31, Профсоюзная 2-34, Пшеничная, Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-46, пер. 1-й Кипарисный, 2,4 пер. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4, пер. Джутовый, 1-10а, пер. Конструкторский, 1-11, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12, пер. Радиальный, 1-12, Центральный Аэропорт, 1-23, Малишевского (Гастелло). Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой, но после 20 июля, по утверждению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме и отключения электроэнергии будут не столь продолжительными.

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