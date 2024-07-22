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  3. 22 июля из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

22 июля из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

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По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 22 июля на протяжении всех суток будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 2-63, Арочный переулок (пер. 2-й Восьмого марта), 1-8а, Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта), 4-10, Пробковый переулок (пер. 4 -й Восьмого марта), 2-10, Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта), 4, 6, 9, Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта), 4-11, Бейтельсбахера переулок (пер. 7 -й Восьмого марта), 5-9, Главная, 1-11, 31, 33, спуск Виктора Скаржинского (спуск Восьмого марта), 1-11, Метизная (1-я линия Восьмого марта), 1-24, Ковровая (2 -а линия Восьмого марта), 1-14, 109, 109/корп.1, 2, Карьерная, 5-13, Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта), 1-11, Уолтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта), 1-17, 47, 47/корп.1. Работы до 18:00.

ул. Четвёртая, 38-52, пер. Оранжерейный, 1-16б, Агрономическая, 60-117, Высоцкого, 1-11. Работы до 18:00.

Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45-53, Семёна Палия, 118, 109. Работы до 17:00.

Южные РЭС: ул. Академика Королёва, 46-58. Работы до 17:00.

пер. Загородный, 9, пер. Кошевого, 5/В, Василия Симоненко, 1,11а. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Бабеля, 3-15, Головковская, 15,19, Мельницкая, 2, 5, Радужная, 10-43, Кордонная, 37б, 66-90, дорога Овидиопольская, 2-6, Михайловская, 46, 46а, Дальницкая, 53/.1, спуск Степана Олейника, 8, Балковская, 90-175, пер. 2-й Водяной, 11, Колонистская, 1, Градоначальническая, 1, 9, Южная, 1-14, Раскидайловская, 40-59, Болгарская, 87а, Степная, 27-31, 46-50, 76б, Алексеевская, 1, 7, 9, пер. Староконный, 1, Желябова, 7а-11б, Николая Воронова, 1-12, Строганова, 7-11в, Ударников, 7-11б, Старицкого, 2-9б, Литовская, 20, 20а. Работы до 17:00.

Разумовская, 59, 61, Средняя, ​​47, 49, 52, 62-66, Александра Кутузакия, 39-64, Болгарская, 35-60, Запорожская, 30, Градоначальническая, 34-49, Дюковская, 4, 8, Скосная, 1 -76, Дальницкая, 53, 53/корп.5, 33-47, Кордонная, 25-92, Ольги Благовидовой (Костровая), 1-13, Цветочная, 1-17, Алексея Косяченко, 2-54, 38, 39, 44, Бабеля, 25-59, Колонтаевская, 1, пер. Виноградный, 4-38, 10-го Апреля, 12-21, Раскидайловская, 5-12, Садыковская, 1-20б, спуск Степана Олейника, 3-12, Пишоновская, 7, Базарная, 70, Балковская, 69-95, Поперечный, 1-17а, Дидрихсона, 15-29, Святослава Рихтера, 28-130, пер. Кострова, Богуна, 6а, 12/2, 21, Платановая, 1-126, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Ковровый, 5-9, проезд Сиреневый, 1-6, Апрельская, 20-31, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Сельская, 29-44, Татьяны Тэсс, 3а 8, 11а, 12а, Туристская 7а-46, Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99, Клименко, 25, 33в, Гранатная, 28-54, Дубовая, 1-31, Профсоюзная 2-34, Пшеничная, Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-46, пер. 1-й Кипарисный, 2,4 пер. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4, пер. Джутовый, 1-10а, пер. Конструкторский, 1-11, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12, пер. Радиальный, 1-12, Центральный Аэропорт, 1-23, Малишевского (Гастелло). Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой, но после 20 июля, по утверждению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме и отключения электроэнергии будут не столь продолжительными.

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