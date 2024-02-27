Одесская прокуратура продолжает стоять на страже закона при расходовании госбюджета

При вмешательстве прокуроров Приморской окружной прокуратуры г. Одессы уже второй раз разорван договор о закупке работ за бюджетные средства на сумму почти 38 млн грн, который был заключён с нарушением процедуры закупки.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, «в декабре 2022 года между Управлением капитального строительства Одесского городского совета и предприятием по результатам открытых торгов был заключён договор на закупку работ по «Капитальному ремонту элементов благоустройства территории города Одессы в пределах улиц: Старопортофранковской, Мечникова, Пишоновской (сквер «Регенсбург»)». Вместе с тем, в нарушение ст. ст. 23 и 46 Бюджетного кодекса Украины, которыми определено, что какие-либо бюджетные обязательства и платежи из бюджета осуществляются только при наличии соответствующего бюджетного назначения, средства на закупку указанных работ местным бюджетом на 2023 год вообще не предусмотрены».

Кроме того, в нарушение требований ст. 26 Закона Украины «О публичных закупках» заказчиком безосновательно не отклонено предложение участника торгов, несмотря на то, что им не предоставлены предусмотренные условиями тендера документы о наличии оборудования и материально-технической базы, работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, а также о наличии документально подтверждённого опыта выполнения аналогичного по предмету закупки договора.

Отмечается, что в связи с бездействием органов, уполномоченных на защиту интересов государства, прокуроры обратились в суд с иском о признании недействительными решения Управления капстроительства Одесского гор совета и результатов процедур закупок, а также договора о закупке подрядных работ за государственные средства.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года, благодаря вмешательству прокуроров Беляевской окружной прокуратуры, отменены открытые торги с нарушением процедуры о закупке работ по капитальному ремонту общественного здания Дачненского лицея № 2 за средства местного бюджета на сумму почти 86 млн. грн.

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