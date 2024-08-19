В Одессе прекращена масштабная схема по продаже контрафактных гаджетов – организатору и 2-м участникам преступной группы сообщено о подозрении.

Об этом информирует Одесская облпрокуратура.

Отмечается, что злоумышленники незаконно использовали знак для товаров, что причинило материальный ущерб компании-правовладельцу бренда более 6,5 млн гривен.

По данным следствия, подозреваемые организовали канал распространения на территории Украины электронных устройств под видом оригинальной продукции известного бренда. Схема действовала в течение трёх лет. Оптовая и розничная реализация контрафакта осуществлялась через Интернет-магазин и социальные сети. Отправляли товар с помощью служб экспресс-доставки.

Во время обысков изъяты контрафактные смартчасы, наушники, блоки питания и другие аксессуары, маркированные логотипами мирового бренда, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, черновая документация и наличные, полученные от незаконной деятельности.











По ходатайству прокурора на изъятое имущество наложен арест, ориентировочная стоимость которого составляет 4,5 млн. гривен.

Подозреваемым избраны меры предосторожности в виде залога.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года оперативники Одесского пограничного отряда совместно с детективами Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили масштабную сделку с незаконным оборотом контрафактных сигарет.

Фото: Одесская облпрокуратура

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