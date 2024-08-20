Мэр Одессы заинтересовался ходом ремонта площади Толбухина

Мэр Одессы Геннадий Труханов 19 августа провёл выездное совещание по ремонту площади Толбухина.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что ремонтные работы производятся поэтапно.

Как отметил директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Владимир Хитренко, «работы идут по плану». Коммунальные службы завершили первый этап, до конца недели перейдут на другой участок. Всего – 6 этапов.

Комплекс работ планируется завершить к концу октября этого года.

«Проводим поэтапную замену трамвайного полотна и дорожного покрытия с частичным перекрытием движения транспорта. Замена рельсов производится ночью, чтобы не останавливать движение трамваев. Также делаем всё возможное, чтобы минимизировать неудобства для водителей автомобильного транспорта», – прокомментировал городской голова Геннадий Труханов.

Кроме того, на площади Толбухина планируется произвести замену устаревших светильников уличного освещения на современные светодиодные, а также привести в порядок зелёные зоны.

Одесса News информировала, что по 27 сентября 2024 года будет временно запрещено движение транспортных средств Карантинным спуском от ул. Канатной до Польского спуска в связи с необходимостью выполнения работ по капитальному ремонту системы поверхностного водоотвода вдоль Деволановского спуска.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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