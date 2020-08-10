САП хочет запретить Труханову избираться мэром

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить Высший антикоррупционный суд запретить мэру Одессы Геннадию Труханову занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Об этом прокурор САП Александр Омельченко сообщил в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

Прокуратура направила в суд дело в отношении недостоверного декларирования Одесского городского головы за 2017 год.

Труханова будут судить за то, что он не упомянул имущество и доходы жены Татьяны Колтуновой в декларации: квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, корпоративные права. Общая стоимость незадекларированного — почти 16,3 млн грн.

Санкция статьи, инкриминируемой Труханову, предусматривает лишение свободы до 2 лет или штраф до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а также лишение права занимать определённые должности на 3 года.

«Мы будем предлагать запретить занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления», — сказал прокурор Омельченко.

Как сообщала Одесса News, Антикоррупционный суд ещё не завершил рассмотрение дела Труханова о незадекларированных доходах по декларациям 2015 и 2016 годов. Оно приближалось к приговору, но весной этого года наступил срок давности. Поэтому Труханов избежит наказания по этим эпизодам, даже если суд признает его виновным.

Однако прокурор заверил: прокуратура ускорится, чтобы суд успел вынести приговор по новому делу.

«Мы, как сторона обвинения, гораздо быстрее подадим доказательства, ибо практика уже сложилась, а доказательства в своём большинстве будут одинаковыми. Речь о тех же объектах декларирования. Объём доказательств почти такой же. Поэтому мы ускоримся, предоставляя доказательства. Также будем стараться, чтобы суд рассмотрел дело и вынес приговор до истечения сроков давности, то есть до марта 2021 года. Не хочется забегать вперёд по апелляции. Возможно, приговор устроит обе стороны. Имею надежду, что сторона защиты все же признает вину, когда увидит в полном объёме доказательства. Это процесс, всё возможно», — проинформировал прокурор.

Ранее мэр Одессы обвинил САП в «политическом заказе» и назвал новое дело по недостоверному декларированию надуманным. По отношению к нему якобы продолжаются «преследования», которые активизировалась перед местными выборами. Труханов считает, что окончание досудебного расследования по этому делу и дальнейшее слушание в суде не является основанием для снятия его кандидатуры с выборов.

Кстати. Соответствующая статья 366-1 УК Украины предполагает ответственность в виде штрафа в размере до 51 тысячи гривен, общественных работ на срок до 240 часов, лишения свободы на срок до двух лет или запретом занимать определённые судом должности на срок до трёх лет. В САП планируют добиться именно третьего варианта наказания, что лишит Труханова права быть мэром Одессы.