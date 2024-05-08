Мэр Одессы находится с официальным визитом в Стамбуле

С 7 мая мэр Одессы Геннадий Труханов находится с официальным визитом в Стамбуле.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Одесский городской голова поздравил Экрема Имамоглу с переизбранием на должность мэра на недавних выборах. Также Геннадий Труханов поблагодарил за поддержку и солидарность, которую турецкий народ демонстрирует с первых дней полномасштабной войны.

В частности, Геннадий Труханов поблагодарил за незыблемость действия Конвенции Монтре, согласно которой были закрыты Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

«Мы отстаиваем своё, потому мы сильны. Ваша поддержка помогает нам быть ещё сильнее. Мы верим, что российский терроризм будет повержен. И это откроет новые перспективы сотрудничества для наших морских городов», – сказал Геннадий Труханов.

Отмечается, что в ходе встречи мэры черноморских городов обсудили текущую ситуацию в Украине, вопросы безопасности в Черноморском бассейне и перспективы сотрудничества в секторе логистики, промышленности, туризма, а также в сфере образования, культуры и медицины.

Имамоглу заверил в дальнейшей поддержке Одессы со стороны Стамбула, отметив, что в ближайших планах – организация передачи 10 пассажирских автобусов, которые пополнят коммунальный автопарк нашего города.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года в Одесский городской центр гуманитарной помощи доставлен гуманитарный груз из города-побратима Стамбула — 41 генератор и 2500 медицинских аптечек.

Фото: «Одесса»

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